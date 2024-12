Trigoria: presente Ryan Friedkin, colloqui con Ranieri e dirigenti. Domani sarà all'Olimpico per Roma-Lecce

"Dicembre ci dirà chi siamo", ha detto ieri Ranieri in conferenza stampa, accendendo i riflettori sul prossimo ciclo di gare che attende la Roma. E i Friedkin tornano a far sentire la loro presenza da vicino: da stamattina, infatti, è a Trigoria Ryan Friedkin, vice presidente del club.

È con la squadra, come riferisce l'edizione online del quotidiano sportivo, ha incontrato allenatore e giocatori e domani sarà allo stadio per la sfida con il Lecce. Accompagnerà la squadra e non sarà una presenza isolata: in questi giorni farà anche riunioni interne di strategie con il management.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE

Come aggiunto dall'emittente televisiva, Ryan Friedkin ha parlato nella giornata odierna con Claudio Ranieri e l'area della direzione sportiva. Inoltre nei prossimi giorni sono previsti ulteriori colloqui per strutturare il futuro del club.

(Sky Sport)