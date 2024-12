Mattinata di allenamento per la Roma che, dopo aver rialzato la testa battendo 5-0 il Parma, domenica sarà ospite a San Siro per sfidare il Milan nell'ultima gara del 2024. Dopo una consueta fase iniziale di mobilità, il gruppo è stato impegnato in una partita in spazi ridotti con porticine. Infine, esercitazioni su finalizzazioni da cross. Ancora assente Cristante.

? Christmas Eve out on the pitch ⚽#ASRoma pic.twitter.com/ZHKJ9uO1Sl — AS Roma English (@ASRomaEN) December 24, 2024