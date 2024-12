Trigoria: Koné in gruppo (FOTO e VIDEO)

All'indomani di Roma-Sampdoria di Coppa Italia, la squadra di Claudio Ranieri è tornata ad allenarsi di mattina per iniziare la marcia verso il prossimo appuntamento di campionato, fissato per domenica alle 12.30 con il Parma.

Nella seduta mattutina, dalle immagini pubblicate sul sito dal club romanista, si nota la presenza in gruppo di Manu Koné, seppur con il tutore al ginocchio già messo in mostra a Como. Non sembrano essere tra i compagni, invece, Hummels e Cristante, assenti ieri sera in Coppa Italia.