Trigoria, in visita il tifoso che ha perso 39 anni di ricordi: ripercorsa la storia giallorossa insieme a Rizzitelli (VIDEO)

Qualche tempo fa aveva fatto il giro dei social la storia di Luciano D'Adamo, tifoso della Roma che, a seguito di un incidente, ha perso ben 39 anni di ricordi legati alla sua vita. Il club giallorosso ha quindi deciso di invitarlo a Trigoria dove, insieme a Ruggiero Rizzitelli in veste di guida, ha ripercorso tutta la storia della squadra capitolina. Come da lui raccontato, la sua memoria è ferma al marzo del 1980 e non ha idea di chi siano Francesco Totti, Daniele De Rossi e molte altre bandiere passate per Roma negli ultimi anni. Rizzitelli ha accompagnato Luciano in questa (ri)scoperta delle stagioni di cui non ha ricordo. Inoltre, il sessantottenne ha raccontato tutta la sua storia in un video caricato su Youtube dalla Roma.