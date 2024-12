Dopo la convincente vittoria ottenuta ieri contro il Braga in Europa League, la Roma torna in campo per l'allenamento a due giorni dal match contro il Como. I giallorossi si sono ritrovati a Trigoria per svolgere una nuova sessione di lavoro. A seguire la seduta al centro sportivo "Fulvio Bernardini", anche Florent Ghisolfi che ha già iniziato ad impostare il calciomercato di gennaio.