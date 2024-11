Dopo la partita di Europa League contro il Tottenham, la Roma è tornata in tarda notte nella Capitale e si è fermata a dormire a Trigoria. Questa mattina poi, la rosa allenata da Claudio Ranieri è tornata in campo per preparare la partita di lunedì contro l'Atalanta. La seduta dei giallorossi al centro sportivo "Fulvio Bernardini", si è concentrata interamente in palestra dove la squadra ha svolto lavoro di scarico dopo l'intenso match europeo contro gli Spurs.