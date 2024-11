Trigoria: rifinitura in vista del Bologna. Out Dybala e Pellegrini (FOTO e VIDEO)

Alla vigilia di Roma-Bologna, la squadra giallorossa è scesa in campo a Trigoria per l'allenamento di rifinitura. Hanno svolto la seduta a parte Paulo Dybala, che ha accusato un problema fisico e Lorenzo Pellegrini, risentimento alla coscia per lui. A differenza del capitano giallorosso, l'argentino, però, non verrà convocato per la sfida contro gli emiliani. Il match, valevole per dodicesima giornata di Serie A, è in programma domani alle 15:00 allo Stadio Olimpico.