Trigoria, Ranieri 'sveglia' la squadra nella rifinitura: "Vediamo chi dorme..." (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Per la Roma è la vigilia di Europa League, con la gara contro il Tottenham che domani vedrà impegnati i giallorossi in Inghilterra. Il giorno precedente, come da consuetudine, la parte iniziale della seduta di rifinitura sarà aperta ai cronisti. Questa sera, invece, dallo stadio del Tottenham è in programma la conferenza di Ranieri.

12.50 - Il gruppo passa poi a svolgere esercizi di reattività con cambi di direzione, in cui Ranieri torna a stimolare il gruppo: "Vediamo chi dorme...". Poi, rivolgendosi a Koné dopo un errore: "Bonjour, bonjour...".

12.45 - La squadra svolge esercizi di mobilità prima di entrare nel vivo della rifinitura. Ranieri alla squadra durante gli esercizi: "A farsi male ci vuole un secondo poi a recuperare non lo sappiamo".

12.30 - Entrano in campo i portieri. A seguire raggiunge il campo d'allenamento anche il resto della squadra.