Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, domenica alle 18.00 la Roma torna in campo in campionato: i giallorossi sono attesi dal Napoli di Conte al Maradona nella 13esima giornata di Serie A. Domani, a due giorni dalla sfida, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa dal 'Fulvio Bernardini' di Trigoria alle 13,30.