Trigoria, ancora out Le Fée. Ghisolfi segue la rifinitura (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Nuova vigilia europea per la Roma che domani sarà impegnata in casa dell'Elfsborg per la 2a giornata di Europa League. Alle 12 la squadra di Ivan Juric svolgerà la seduta di rifinitura con i primi 15 minuti aperti alla stampa, alle 19.30, poi, l'allenatore croato parlerà in conferenza direttamente da Boras, in Svezia.

12.20 - La seduta inizia con esercizi di mobilità per la squadra. In campo c'è anche Ghisolfi a seguire la rifinitura.

12.05 - Il primo ad entrare in campo è Mile Svilar. Poi via via il resto della squadra, con l'assenza di Le Fée che risulta dunque ancora indisponibile.