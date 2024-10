Trigoria: Dybala in gruppo, out El Shaarawy e Saelemaekers. Ghisolfi segue la rifinitura dal campo (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Per la Roma è di nuovo vigilia di Europa League: domani, con calcio d'inizio alle 18.45, la squadra di Juric accoglierà all'Olimpico la Dinamo Kiev per la terza giornata europea. Fin qui, i giallorossi hanno raccolto un punto tra Athletic Club ed Elfsborg. In mattinata, la Roma ha svolto la consueta rifinitura con il primo quarto d'ora aperto alla stampa.

11.45 - Termina il tempo visibile alla stampa.

11.40 - La squadra, su indicazione del vice Paro, si divide in tre gruppi da 7 giocatori che svolgono esercizi di ricezione e trasmissione su una forma rettangolare. L'esercitazione viene inframezzata da momenti di allungamento muscolare guidati dal preparatore atletico. In campo, a seguire la seduta, c'è anche Ghisolfi.

11.30 - Via via arrivano tutti gli altri pronti per iniziare il riscaldamento con esercizi di mobilità. Gli unici assenti sono El Shaarawy e Saelemaekers.

11.20 - Scendono in campo i portieri insieme al preparatore Farelli sul campo B.