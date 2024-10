Trigoria: l'allenamento del giovedì mattina. Presente anche Ghisolfi, ancora out El Shaarawy e Dybala (FOTO e VIDEO)

La Roma torna a lavoro al centro sportivo "Fulvio Bernardini" di Trigoria e continua la preparazione, ricominciata ieri, in vista del big match contro l'Inter, in programma il 20 ottobre alle 20:45. Causa stop delle Nazionali, Ivan Juric ha ancora a disposizione un numero ristretto di calciatori, con ben 15 giocatori chiamati per rappresentare i propri paesi di appartenenza. Arrivano però buone notizie per il croato, che potrà finalmente contare su Enzo Le Fée. Il centrocampista francese arrivato in estate dal Rennes ha ufficialmente smaltito l'infortunio al ginocchio destro rimediato contro l'Empoli, e, questa mattina si è allenato senza l'ausilio del tutore. Ancora fuori, invece, Paulo Dybala e Stephan El Shaaraawy. All'allenamento mattutino era presente anche Florent Ghisolfi, ormai sempre più vicino alla squadra.