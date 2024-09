La Roma non riesce ad andare oltre l'1-1 al Ferraris e perde Alexis Saelemaekers che subisce un trauma distorsivo alla caviglia destra. La prossima gara è fissata domenica 22 contro l'Udinese all'Olimpico e domani mattina la Roma tornerà ad allenarsi al 'Fulvio Bernardini' per prepararsi in vista dei prossimi impegni.

