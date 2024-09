Arrivato nella Capitale due giorni fa per sostituire l'esonerato Daniele De Rossi, Ivan Juric guiderà la Roma nel match contro l'Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. L'allenatore croato avrà l'occasione di parlare per la prima volta alla stampa e ai tifosi giallorossi nella giornata di domani: alle ore 15 il tecnico interverrà in conferenza stampa direttamente dal centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.