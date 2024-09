La Roma deve subito dimenticare il pareggio per 1-1 ottenuto allo Stadio Olimpico contro l'Athletic nel match valido per la prima giornata della first phase dell'Europa League e domenica tornerà in campo. I giallorossi infatti affronteranno alle ore 15 il Venezia di Eusebio Di Francesco e mister Ivan Juric parlerà domani alle 14 in conferenza stampa per presentare la prossima sfida di campionato.