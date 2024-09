Trigoria: abbraccio tra De Rossi e Ghisolfi prima di lasciare il centro sportivo. Allenamento rinviato al pomeriggio (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - In mattinata era previsto un allenamento per la Roma, dopo il giorno di riposo di ieri, che è stato annullato in seguito alla decisione di esonerare Daniele De Rossi. I giocatori, alla spicciolata, hanno lasciato Trigoria con le proprie auto, con vetri oscurati e alzati per evitare gli sguardi indiscreti dei presenti all'esterno.

Daniele De Rossi, ritratto mentre saluta con un abbraccio Ghisolfi, è invece ancora all'interno del centro sportivo. L'allenamento è stato rinviato al pomeriggio.

11.40 - Lasciano Trigoria anche gli altri componenti dello staff.

11.35 - Momenti di tensione all'uscita di El Shaarawy con un tifoso che ne blocca l'uscita urlandogli contro la sua delusione: "Avete cacciato l'unico buono". Il tifoso poi si lascia andare ad insulti verso il giocatore e la società, a quel punto intervengono gli steward e la polizia presente che procede ad identificarlo.

11.20 - Oltre 2 ore dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero, Daniele De Rossi lascia Trigoria. Sorridente, l'allenatore si è fermato a firmare autografi con i circa 20 tifosi presenti.

