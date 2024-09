Trigoria: out Pellegrini, Zalewski in gruppo. Individuale per Le Fée, Ghisolfi segue la rifinitura a bordo campo (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA ANNALISA FERRANTE - Alla vigilia di Roma-Athletic Club, in programma domani alle 21 allo Stadio Olimpico, la squadra giallorossa svolge la seduta di rifinitura in mattinata, con i consueti primi 15 minuti visibili alla stampa. Alle 14.30, poi, Ivan Juric parlerà in conferenza stampa al fianco del difensore spagnolo, Mario Hermoso.

11.45 - La seduta è iniziata con esercizi di mobilità e trasmissioni libere del pallone per la squadra. Poi, i consueti rondos 4 contro 2 prima che gli occhi indiscreti dei cronisti lasciassero il centro sportivo.

11.30 - C'è Zalewski che si allena regolarmente insieme alla squadra, assente invece Pellegrini. Per Le Fée programma individuale. Ghisolfi, seduto su un pallone a bordo campo, scruta la rifinitura della squadra.

11.25 - Prima dell'inizio del lavoro della squadra, si vede Ghisolfi a colloquio con alcuni componenti dello staff a bordo campo.

11.20 - La squadra e lo staff comincia a guadagnare l'ingresso in campo, già allestito di aste e cinesini per l'allenamento. Presente anche Ghisolfi che ha salutato i cronisti presenti.