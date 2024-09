Non solo Saelemaekers, in casa Roma c'è apprensione anche per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, infatti, è uscito dolorante dopo il contrasto con Sabelli da cui poi è scaturito il gol dei rossoblu. In giornata il numero 7 si sottoporrà ad esami strumentali al Campus Biomedico.

(Il Romanista)