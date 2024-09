Juric, ecco lo staff: Paro il vice, Ostojic collaboratore tecnico e Barbero preparatore atletico. Farelli resta il preparatore dei portieri

Lo staff di Ivan Juric inizia a prendere forma. Arrivato nella Capitale due giorni fa per sostituire l'esonerato Daniele De Rossi, l'allenatore croato ha subito iniziato il lavoro in vista del match contro l'Udinese, valido per la quinta giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico. L'ex allenatore del Torino è affiancato dal suo storico vice Matteo Paro, mentre Stjepan Ostojic e Paolo Barbero ricoprono rispettivamente il ruolo di collaboratore tecnico e preparatore atletico. Juric ha quindi deciso di affidarsi a persone con cui ha già collaborato nel Crotone (con Ostojic), nel Genoa, nell'Hellas Verona e nel Torino. Nessuna variazione, invece, per quanto riguarda il preparatore dei portieri: confermato Simone Farelli.

