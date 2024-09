Trigoria, esami per Dybala e Celik: semplice affaticamento muscolare. Domani il ritorno in gruppo di Pellegrini

Buone notizie per la Roma. Uscito all'intervallo della sfida contro l'Athletic, Paulo Dybala si era fermato a causa di un indurimento al flessore sinistro. In mattinata la Joya ha svolto gli esami ed è stata scongiurata l'ipotesi relativa a un infortunio muscolare: si tratta infatti di un semplice affaticamento ma difficilmente giocherà contro il Venezia.

Mehmet Zeki Celik si era fermato per un problema all'adduttore destro, ma anche in questo caso si tratta di un affaticamento muscolare.

Lorenzo Pellegrini è pronto a tornare in campo dopo il colpo al ginocchio rimediato contro l'Udinese e nella giornata di domani è previsto il ritorno in gruppo.

(corrieredellosport.it)

(gazzetta.it)

