La squadra si è allenata agli ordini di mister Daniele De Rossi Trigoria in vista della partita di domenica contro l'Empoli. Regolarmente in gruppo Enzo Le Fée, ormai pienamente recuperato. Assente dal resto del gruppo Paulo Dybala, al centro della trattativa con l'Al Qadsiah: lavoro in palestra per l'argentino.

