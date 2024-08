Trigoria: rifinitura alla vigilia di Roma-Empoli (FOTO e VIDEO)

Domani la Roma scenderà in campo per la 2a giornata di campionato, la prima davanti al proprio pubblico, in un Olimpico che si prospetta, come al solito, gremito. Nel tardo pomeriggio, la squadra giallorossa è scesa in campo per la seduta di rifinitura alla vigilia del match con l'Empoli.

Sui social sono state pubblicate alcune immagini e il video della seduta che ha visto un'attivazione tecnica con "crossbar challenge" ed esercizi di rapidità psicocinetici.