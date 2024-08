Mercoledì mattina di lavoro per i giallorossi. Agli ordini di mister Daniele De Rossi, il neo acquisto Saud Abdulhamid e i suoi nuovi compagni di squadra sono scesi in campo per preparare la prossima gara di campionato, che vedrà la Roma impegnata contro la Juventus di Thiago Motta. In gruppo il nuovo terzino giallorosso.