La Roma è tornata al lavoro a Trigoria. Dopo il giorno di pausa, i giallorossi sono tornati al lavoro agli ordini di mister Daniele De Rossi: presenti in gruppo Enzo Le Fée, quindi a disposizione per il prossimo impegno contro l'Empoli, e Paulo Dybala, al centro delle voci di mercato per la proposta dell'Al Qadsiah.