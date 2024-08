Trigoria: Dybala si è allenato ed è convocabile per Cagliari. Ancora nessuna risposta all'Al Qadsiah

Anche oggi Paulo Dybala si è allenato con il resto del gruppo ed è quindi convocabile per la gara di domenica sera contro il Cagliari. Come riferito da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, l'argentino in mattinata si è regolarmente allenato e non ha ancora dato risposte definitive circa l'offerta dell'Al Qadsiah. Entro lunedì la Roma aspetta risposte. Il club arabo è convinto di aver fatto tutto il possibile per convincere l'argentino: 60 milioni più bonus per tre anni e 18 milioni circa alla Roma. Manca però ancora l'ok di Dybala.

(sport.sky.it)

