Due giorni di riposo per la squadra a seguito del ritiro in Inghilterra, del test con l'Everton e dell'allenamento congiunto con l'Ostiamare. Mister Daniele De Rossi ha ordinato due giorni di riposo, la ripresa in vista di Cagliari ci sarà quindi mercoledì mattina, quando Pellegrini e compagni inizieranno a entrare nel vivo della preparazione del primo match ufficiale dell'anno.