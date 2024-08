Dopo il pareggio in casa del Cagliari nella prima giornata di campionato e la questione Paulo Dybala risolta con la permanenza dell'argentino, domenica sera la Roma ospiterà l'Empoli di Roberto D'Aversa per la prima gara stagionale allo Stadio Olimpico, sfida valida per il secondo turno di Serie A. Domani, alla vigilia della partita, Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida: appuntamento alle 14.30 al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria.