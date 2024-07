Roma-Tolosa, problemi al ginocchio sinistro per Smalling: tutto ok dopo le cure del caso

Al Fulvio Bernardini di Trigoria va in scena l'amichevole tra Roma e Tolosa, il terzo test per la formazione di Daniele De Rossi durante questo pre-campionato. Intorno al 60' dopo un contrasto aereo con un avversario Chris Smalling, subentrato ad inizio ripresa, resta a terra dolorante al ginocchio sinistro dopo esser caduto male: entra subito in campo lo staff medico giallorosso e dopo le cure del campo Smalling rientra sul terreno di gioco.