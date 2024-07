Roma-Tolosa: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy a bordocampo (FOTO)

Al Fulvio Bernardini di Trigoria va in scena l'amichevole tra Roma e Tolosa, la terza del pre-campionato dei giallorossi. Assenti dai convocati i quattro Nazionali azzurri rientrati in settimana a disposizione di Daniele De Rossi: Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy sono presenti a bordocampo da spettatori per assistere al match dei compagni.