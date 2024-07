ROMA-TOLOSA 0-1 (35' Gboho): segui in tempo reale. Ospiti in vantaggio (FOTO)

Prosegue la preparazione della Roma verso la prossima stagione: dopo i primi due test, nel pomeriggio alle 18.00 la squadra di Daniele De Rossi affronta il Tolosa in amichevole al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Assenti i Nazionali - Pellegrini, Mancini, Cristante ed El Shaarawy e Celik - che sono rientrati in settimana a disposizione del tecnico, mentre è presente dall'inizio Paulo Dybala, dopo il matrimonio festeggiato in Argentina il weekend scorso. Si accomodano, invece, in panchina Abraham e Smalling che hanno recuperato dai rispettivi fastidi fisici.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Sangaré, Kumbulla, Ndicka, Angelino; Le Fée, Pisilli; Joao Costa, Baldanzi, Zalewski; Dybala.

A disp.: Ryan, Boer, Abraham, Bove, Cama, Darboe, Feola, Graziani, Nardin, Reale, Smalling, Solbakken, Sugamele.

All.: De Rossi.

TOLOSA: Dominguez; Mawissa, Nicolaisen, Cresswell, Messali; Genreau, Canvot, Donnum; Aboukhlal, Gboho, Magri.

A disp: Lacombe, Aradj, Costa, Kamanzi, Saka, Zuliani, Skytta, Bangre, Lahmadi, Edjouma, Methalie, Wasba.

All.: Carles Martinez.

Arbitro: Di Marco (sezione di Ciampino).

Rete: 35' Gboho (T).

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

35' - Gol del Tolosa. Cross dalla corsia destra di Messali per Gboho in mezzo all'area, Svilar respinge il primo tentativo ma sul secondo non può nulla.

33' - Palla lunga e alta dalla retroguardia del Tolosa, Angelino commette fallo su Donnum.

28' - Possesso palla giallorossa intercettato da un avversario, il Tolosa arriva al tiro ma è docile e termina fuori.

24' - Riprende il gioco.

23' - Cooling break.

14' - Joao Costa guadagna un calcio di punizione dopo aver subito fallo da Mawissa. Ci prova Dybala, ma la conclusione viene respinta da un avversario di testa.

1' - Al via il match: Roma in campo con la prima maglia, il capitano sarà Dybala.

PREPARTITA

17.30 - Arriva la formazione ufficiale comunicata dalla Roma: