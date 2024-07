Al lavoro sul calciomercato per regalare a Daniele De Rossi gli innesti per completare la rosa per la prossima stagione, Florent Ghisolfi osserva anche la squadra: a Trigoria, alle 18.00, va in scena l'amichevole contro il Tolosa e il dirigente giallorosso è presente a bordocampo per assistere al test, il terzo della preparazione della Roma.