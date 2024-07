Ritiro Roma: De Rossi anticipa il raduno. Domani i giocatori dormiranno a Trigoria, lunedì prima seduta

La Roma torna al lavoro con un giorno di anticipo. Mister Daniele De Rossi ha convocato i giocatori per il pomeriggio di domani. Per la prima settimana attese doppie sedute: la mattina lavoro in palestra e test fisici e il pomeriggio in campo. Domani alle 17:00 i giallorossi sono convocati a Trigoria, dormiranno all'interno del centro sportivo così da essere pronti per la prima seduta lunedì mattina.

Prevista a Trigoria la prima amichevole stagionale dopo la prima settimana di lavoro: l'avversario è ancora da definire, ma il primo test dovrebbe essere giocato contro il Latina.