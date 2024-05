La Roma, in mattinata, si è ritrovata a Trigoria per continuare a preparare la penultima gara della stagione. Paredes, Pellegrini e Karsdorp hanno svolto un allenamento individuale programmato. Ancora a parte rispetto al resto del gruppo anche Renato Sanches, Spinazzola e Dybala.

Spinazzola, uscito per un problema muscolare nel primo tempo di Atalanta-Roma, proverà a tornare in gruppo la prossima settimana, provando a recuperare per l’ultima partita di campionato. Assente anche Boer per febbre.