Il campionato della Roma si chiude con una sconfitta ininfluente per 2-1 in casa dell'Empoli, ma la stagione non è ancora terminata. I giallorossi infatti giocheranno a Perth un'amichevole contro il Milan il 31 maggio e la squadra partirà per l'Australia martedì mattina. Mister De Rossi ha quindi concesso un giorno di riposo ai calciatori.