Spinazzola: lesione al flessore della coscia destra, rischio stagione finita

Tegola per Daniele De Rossi, il quale non potrà sicuramente contare su Leonardo Spinazzola per il match con l'Atalanta ed è a fortissimo rischio anche per le ultime due giornate di Serie A. Uscito al minuto 21 di Bayer Leverkusen-Roma per un infortunio, l'esterno sinistro ha svolto nella giornata odierna gli esami strumentali e ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra: la sua stagione, così come la sua avventura alla Roma in caso di mancato rinnovo, potrebbe essere quindi finita.