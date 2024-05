FOTO - Trigoria, striscione della Curva Sud in vista di Bayer Leverkusen-Roma: "90 minuti di tigna, cuore e sudore... tornate con onore!"

Giovedì alle ore 21 andrà in scena il ritorno della semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma e i giallorossi sono chiamati a una vera e propria impresa alla BayArena. Gli uomini di Daniele De Rossi dovranno infatti ribaltare il pesante ko per 0-2 subito allo Stadio Olimpico, ma al loro fianco avranno i propri tifosi. Questa sera la Curva Sud ha esposto uno striscione nei pressi del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e ha suonato la carica in vista dell'attesissimo match: "90 minuti più recupero de tigna, core e sudore.. tornare con onore!".