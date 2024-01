La Roma si è riunita questa mattina a Trigoria per preparare la gara di domenica sera contro l'Atalanta. Mourinho come previsto ha ritrovato Gianluca Mancini: il difensore si è allenato in gruppo ed è quindi a disposizione per la partita contro Gasperini e i suoi. Tanti i giovani giallorossi aggregati in Prima Squadra.