Nella giornata odierna è iniziata l'avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, il quale è subentrato all'esonerato José Mourinho. Secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva, non ci sarà una conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, bensì De Rossi risponderà alle domande dei cronisti direttamente venerdì, giorno in cui si terrà la conferenza alla vigilia della sfida di campionato tra Roma e Hellas Verona.

(Sky Sport)