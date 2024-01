La Roma tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio e l'allenamento, in attesa di conoscere chi lo dirigerà, è fissato alle 17 al 'Fulvio Bernardini'. Le ultime voci spingono tutte nella direzione di Daniele De Rossi come tecnico che raccoglierà l'eredità di Mourinho, esonerato in mattinata dai Friedkin.

? Allenamento del pomeriggio confermato. La squadra scenderà in campo al Bernardini alle 17 per iniziare a preparare la sfida contro il Verona#asroma — laroma24.it (@LAROMA24) January 16, 2024