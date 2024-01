Buone notizie per la Roma: la risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di ieri. Non ci sono lesioni muscolari al flessore, solo un sovraccarico. [...] Dybala non dovrebbe esserci domenica a San Siro contro il Milan, ma la prossima settimana potrà allenarsi, recuperare ed essere al 100% contro il Verona.

(corrieredellosport.it)

