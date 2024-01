AL SHABAB-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Belotti a terra dopo uno scontro di gioco, nessun problema per l'attaccante (FOTO e VIDEO)

La Roma torna in campo, ma lo fa in un contesto davvero particolare. Alle ore 17:45 italiane andrà in scena all’Awwal Park l’amichevole contro l’Al-Shabab (diretta sul canale YouTube della Roma) e l’evento rientra nell’accordo stipulato dalla società capitolina con Riyadh Season, lo sponsor che figura sulla maglia dei giallorossi. Gli uomini di De Rossi sono quindi volati in Arabia Saudita nel bel mezzo della stagione e del campionato: dopo questo test la squadra affronterà infatti la Salernitana lunedì sera nel match valido per la ventiduesima giornata di Serie A.

DDR effettua un turnover massiccio e conferma la difesa a 4: Svilar in porta, in difesa Kristensen-Golic-Llorente-Celik, mentre a centrocampo spazio al trio Cristante-Paredes-Pisilli. In attacco invece ci sarà il tridente Zalewski-Belotti-Joao Costa. Parte dalla panchina quindi Lukaku. Non convocati Dybala, Mancini, Spinazzola, Huijsen e Sanches, i quali sono rimasti a Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

AL-SHABAB: Al Absi; Al Yami, Al Sharari, Santos, Al Harbi; Al Qahtani, Cuellar, Kanabah; Bahebri, Al Sadi, Carrasco.

All.: Biscan.

ROMA: Svilar; Kristensen, Golic, Llorente, Celik; Cristante, Paredes, Pisilli; Zalewski, Belotti, Joao Costa.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Pellegrini, Bove, Mannini, Misitano, Mlakar, Reale, Pagano, Nardozi, Lukaku, El Shaarawy.

All.: De Rossi.





LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

21' - Belotti resta a terra dopo un duro scontro con il portiere avversario: l'attaccante riceve le cure dello staff medico, poi torna in campo.

10' - Arriva la prima conclusione della Roma: Belotti defilato libera il tiro che termina al lato alla sinistra del portiere.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

17:17 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

16:54 - Ecco la formazione ufficiale dell'Al-Shabab.

16:47 - I giallorossi sono appena arrivati all'Awwal Park.

15:44 - Ecco lo spogliatoio della Roma.

15:37 - Ecco una panoramica dell'Awwal Park.