Lunedì di lavoro a Trigoria per la Roma. I giallorossi, un giorno dopo il successo in campionato contro il Lecce, sono tornati ad allenarsi sui campi del centro sportivo Fulvio Bernardini. Paredes, Celik, Renato Sanches, Zalewski e gli altri big che hanno giocato poco o non hanno giocato poco si sono allenati con i ragazzi più giovani sotto gli occhi di José Mourinho e Tiago Pinto.