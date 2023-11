Dopo 4 giorni di riposo, Trigoria riapre i cancelli per accogliere la Roma ancora orfana dei suoi giocatori impegnati con le Nazionali. Nel video pubblicato su Instagram dal club giallorosso si vedono Pellegrini, che ieri ha lavorato individualmente, Belotti e Spinazzola entrare in campo sotto la leggera pioggia che sta bagnando la capitale in queste ore. Domenica, alle 18, la Roma affronterà l'Udinese allo Stadio Olimpico.