Trigoria, out Smalling e Llorente nella rifinitura (FOTO e VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - Per la Roma è vigilia di Europa League e, come da tradizioni europee, nell'allenamento di rifinitura viene consentito l'ingresso ai giornalisti. Nella prima giornata della fase a gironi, mentre la Roma vinceva 2-1 in casa dello Sheriff, il Servette, prossimo avversario all'Olimpico, veniva sconfitto 2-0 in casa dallo Slavia Praga.

10.50 - Anche Tiago Pinto si affaccia sul campo dove la Roma svolge l'ultimo allenamento prima della gara di Europa League.

10.40 - Solito programma con l'attivazione svolta con mobilità articolare e il successivo torello. Nel frattempo il campo viene abbondantemente annaffiato.

10.30 - La squadra entra in campo per la rifinitura. C'è Dybala regolarmente col gruppo mentre non si vedono in campo Smalling, Renato Sanches e Llorente, infortunati, oltre ad Azmoun che non fa parte della lista Uefa.