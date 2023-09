Trigoria: seduta video prima della rifinitura. Out Pellegrini e Smalling, Aouar in gruppo (FOTO e VIDEO)

Mattinata di rifinitura per la Roma che oggi partirà alla volta di Tiraspol per la prima trasferta di Europa League, con la gara contro lo Sheriff in programma domani alle 18.45. Come di consueto per le vigilie europee, i primi 15 minuti dell'allenamento saranno aperti alla stampa. Poi, nel pomeriggio, Mourinho e Karsdorp parleranno in conferenza stampa.

11.20 - Termina lo spazio visibile ai giornalisti.

11.15 - Oltre ai 'soliti' Pisilli e Pagano, c'è anche il Primavera D'Alessio ad allenarsi insieme ai grandi nella rifinitura. La squadra, davanti ai giornalisti, svolge un'attivazione con mobilità articolare prima di dividersi nei canonici torelli.

11.05 - Non sono presenti sul campo, invece, Pellegrini e Smalling, ancora alle prese coi recuperi dai rispettivi infortuni. Si allenano con i compagni anche Kristensen e Azmoun, seppur non utilizzabili perché non inseriti nella lista Uefa.

11.00 - All'ingresso in campo, Mourinho si sofferma a parlare con i 3 portieri insieme al preparatore Nuno Santos. Aouar risulta regolarmente in gruppo.

10.55 - La squadra scenderà in campo con 15-20 minuti di ritardo rispetto a quanto preventiva perché impegnata in sala video.