Niente nazionale per Aouar e Zalewski: per il centrocampista problema al flessore, per l'esterno fastidio alla coscia anteriore sinistra

Niente Nazionale per Houssem Aouar e Nicola Zalewski. Il centrocampista ha accusato nel corso di Roma-Milan un fastidio al flessore della coscia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco. L'esterno polacco, invece, ha riportato un fastidio alla coscia anteriore sinistra.

Convocati rispettivamente da Algeria e Polonia, entrambi hanno svolto degli esami che non hanno evidenziato quadri preoccupanti ma non risponderanno alla chiamata delle rispettive Nazionali e resteranno a Trigoria, dove saranno valutati giorno per giorno. Alla ripresa, dopo gli impegni delle Nazionali, la Roma affronterà l'Empoli.

LR24