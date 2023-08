Trigoria, seduta mattutina per la Roma. Presenti Renato Sanches e Paredes (FOTO)

L'arrivo a Ferragosto, l'ufficialità nella giornata di ieri e stamattina di nuovo in campo per preparare la gara contro la Salernitana ormai alle porte: Renato Sanches e Paredes si sono immediatamente messi a disposizione di Mourinho. Contro la squadra di Paulo Sousa, tra 3 giorni in un Olimpico nuovamente sold out, il tecnico non potrà contare su Dybala e Pellegrini, squalificati, oltre a dover seguire lui stesso, al pari di Foti, la squadra dalla tribuna.

Nell'allenamento della mattina svolto a Trigoria la squadra è stata sottoposta anche ad un lavoro fisico.