Questa mattina Trigoria è tornata a riempirsi in occasione del primo giorno di ritiro giallorosso in vista della stagione 2023/24. Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento in cui si sono allenati Svilar, Boer, Karsdorp, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Aouar, Pagano, Dybala, Solbakken, Belotti ed El Shaarawy.

Primo giorno di lavoro a Trigoria ??#ASRoma pic.twitter.com/ZXv2HAQUWn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 10, 2023