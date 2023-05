Trigoria: parte del lavoro in gruppo per Dybala

La Roma ha svolto questa mattina una seduta di allenamento a Trigoria e tutte le attenzioni erano focalizzate su Paulo Dybala. L'argentino ha svolto una prima parte dell'allenamento seguendo un programma personalizzato da solo in campo, per poi unirsi al resto dei compagni nel resto della seduta. Domani è in programma la rifinitura alle 12 prima della partenza per Leverkusen.