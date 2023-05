Trigoria: Dybala, Smalling e El Shaarawy iniziano col gruppo (FOTO)

Vigilia di Bayer Leverkusen-Roma: alle 12 la squadra giallorossa scenderà in campo per l'allenamento di rifinitura, prima di volare in Germania dove, dalla BayArena, alle 18.20 Mourinho e Matic parleranno in sala stampa. Alle 21 di domani, invece, il calcio d'inizio della semifinale di ritorno che sarà visibile anche su Rai1, in chiaro, oltre a Dazn e Sky.

12.15 - Il menù visibile alla stampa è il solito: dopo l'attivazione muscolare, la squadra viene divisa in gruppi per dei torelli.

12.00 - All'inizio della seduta, insieme al resto del gruppo, figurano sia Dybala che Smalling ed El Shaarawy. Unici assenti, dunque, i lungodegenti Llorente, Karsdorp e Kumbulla.

11.55 - I primi ad entrare in campo sono Matic, Celik, Svilar, Cristante, Tahirovic, Abraham.